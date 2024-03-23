Футболисты и тренеры сборной России сдали кровь для пострадавших в теракте в «Крокус Сити Холле»

Автор: Сергей Агутин
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Футболисты и тренеры сборной России по футболу при поддержке Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) сдали кровь для пострадавших в теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает пресс-служба команды.

Участие в донорской акции приняли Далер Кузяев, Юрий Лодыгин, Андрей Лунев, Данил Пруцев, Александр Сильянов, Евгений Морозов, Евгений Харин, Константин Тюкавин, Даниил Хлусевич, Дмитрий Баринов, Александр Максименко, Луис Касайс Мартинес и Павел Скорик.

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23.03.2024 12
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