Футболисты и тренеры сборной России сдали кровь для пострадавших в теракте в «Крокус Сити Холле»

Футболисты и тренеры сборной России по футболу при поддержке Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) сдали кровь для пострадавших в теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает пресс-служба команды.

Участие в донорской акции приняли Далер Кузяев, Юрий Лодыгин, Андрей Лунев, Данил Пруцев, Александр Сильянов, Евгений Морозов, Евгений Харин, Константин Тюкавин, Даниил Хлусевич, Дмитрий Баринов, Александр Максименко, Луис Касайс Мартинес и Павел Скорик.