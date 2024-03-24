Врач раскрыла, сколько россиян болеют туберкулезом, устойчивым к лечению лекарствами

Лечение туберкулеза, устойчивого к лекарственной терапии, является серьезной проблемой во всем мире.

Как заявила замдиректора по научной и лечебной работе ЦНИИ туберкулеза Оксана Комиссарова, Россия занимает третье место в мире по числу пациентов с туберкулезом, устойчивым к лекарственной терапии. Об этом специалист заявила в беседе с «Газетой.ру».

Мы вышли из списка стран с высоким бременем туберкулеза и это значительное достижение российской фтизиатрии, однако мы остаемся в списке стран с высоким бременем туберкулеза со множественной лекарственной устойчивостью микобактерий. Это значит, что основные противотуберкулезные препараты не могут уничтожить микобактерии, — отметила врач.

По оценкам Комиссаровой, такой формой инфекции страдают порядка 56% пациентов с туберкулезом.