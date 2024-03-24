Группа «Пикник» сообщила о гибели помощницы директора коллектива во время теракта в «Крокусе»

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: официальный Телеграм-канал группы «Пикник»

Тело женщины опознал муж.

В соцсетях музыкальной группы «Пикник» появилось сообщение о гибели Екатерины Кушнер, помощницы директора коллектива. Женщина скончалась во время теракта в подмосковном торговом центре «Крокус Сити Холл».

В момент нападения террористов Екатерина продавала мерч музыкальной группы. Тело погибшей женщины опознал муж.

Екатерина Геннадьевна Кушнер погибла во время террористической атаки в «Крокус Сити Холле». Светлая память, — указано в сообщении группы в Телеграм-канале.
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