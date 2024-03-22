В «Крокусе», где произошел теракт, кроме группы «Пикник» выступал Симфонический оркестр Ленинградской области

Судьба одной из исполнительниц пока неизвестна.

В ТЦ «Крокус Сити Холл» в Подмосковье, где вечером 22 марта произошел теракт, вместе с группой «Пикник» должен был выступить Симфонический оркестр Ленинградской области «Таврический».

Как сообщил руководитель оркестра Михаил Голиков, что большая часть музыкантов покинула территорию ТЦ. Остальные ожидают транспорт для эвакуации.

На данный момент продолжаются поиски одной исполнительницы. О ее судьбе пока ничего неизвестно, передает пресс-служба администрации Ленобласти.

По уточненным данным, участники оркестра в полном составе эвакуированы. Об этом сообщает губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.