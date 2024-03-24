Ленинградцы продолжают возлагать цветы в память о жертвах теракта в Подмосковье

В траурной церемонии мемориального комплекса «Румболовская гора» принял участие губернатор Ленобласти.
Глава 47-го региона Александр Дрозденко вместе с ленинградцами возложил цветы у мемориала «Румболовская гора» в память о жертвах страшного теракта в «Крокус Сити Холле».
Мы уверены, что все виновные в этом страшном преступлении будут наказаны. Наша задача сегодня сплотиться, быть внимательными, бдительными, поддерживать друг друга, вместе пережить эту трагедию. Еще раз хочу сказать, что для всех нас, для ленинградцев, очень важно, чтобы мы помнили и знали: Оправдания терроризму нет. Терроризм должен быть наказан!, — заявил глава региона.
Фото: пресс-служба Администрации Ленобласти/ Телеграм
Почтить память жертв страшного теракта выходят люди по всему региону — стоят с плакатами у мемориалов, возлагают цветы, приносят игрушки и зажигают свечи.
Фото: пресс-служба Администрации Ленобласти/ Телеграм