Ленинградцы продолжают возлагать цветы в память о жертвах теракта в Подмосковье

Жители Ленобласти скорбят вместе со всей страной по погибшим от рук террористов в Крокус Сити. Сегодня во многих городах, поселках Ленобласти жители приходят к мемориалам, возлагают цветы, зажигают поминальные свечи. Мы все выражаем соболезнования родным, близким погибших.

Мы уверены, что все виновные в этом страшном преступлении будут наказаны. Наша задача сегодня сплотиться, быть внимательными, бдительными, поддерживать друг друга, вместе пережить эту трагедию. Еще раз хочу сказать, что для всех нас, для ленинградцев, очень важно, чтобы мы помнили и знали: Оправдания терроризму нет. Терроризм должен быть наказан!, — заявил глава региона.