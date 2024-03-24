Количество раненых после теракта в Подмосковье выросло до 154 человек — Минздрав

Минздрав Московской области публикует обновленный список раненых после нападения на торговый центр.
Согласно последним данным Минздрава Подмосковья, количество пострадавших в теракте в «Крокус Сити Холле» увеличилось до 154 человек. Полный список ведомство публикует на своих ресурсах.
Количество погибших, по данным СК РФ, составило 133 человека. 24 марта в России объявлен Днем общенационального траура.
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