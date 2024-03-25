Ленобласть заняла 15 место по уровню зарплат в малых городах

Ленинградская области заняли 15 место в рейтинге регионов по уровню зарплат в малых и средних населенных пунктов, составленным «РИА Новости».

Так, по данным исследования, средняя зарплата в малых городах Ленобласти составляет 67,1 тыс. руб. На нее жители могут приобрести 3,23 набора товаров и услуг. Прирост зарплаты составил 13,9%.

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На первом месте разместился Ямало-Ненецкий автономный округ. Здесь средняя зарплата равняется 128 тысячам рублей в месяц. Следом идут Ненецкий автономный округ (117,6 тыс. руб.) и Магаданская область (129 тыс. руб.). В аутсайдерах — Кабардино-Балкария, Ингушетия и Чечня.

В рейтинг РИА Новости не вошли Москва, Санкт-Петербург и Севастополь, имеющие статус городов федерального значения.