Число пострадавших в «Крокусе» достигло 182

Количество пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» выросло до 182, следует из обновленного списка Минздрава Подмосковья.

По состоянию на 20:30 24 марта в больницах Москвы и Подмосковья остается 101 человек. 20 пострадавших были выписаны, еще 61 получает медицинскую помощь амбулаторно.

На месте теракта обнаружены тела 137 погибших, из них трое детей, передает СК РФ. Согласно обновленным данным МЧС РФ, по результатам судебно-медицинских исследований опознаны тела 68 человек.

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Напомним, стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в «Крокус сити холле» — в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Все четверо исполнителей теракта арестованы.