Все четверо обвиняемых в теракте в «Крокусе» арестованы

Басманный суд города Москвы арестовал четверых обвиняемых в совершении теракта в «Крокус Сити», сообщает пресс-службы судов общей юрисдикции столицы.

19-летний Мухаммадсобир Файзов, 32-летний Далерджон Мирзоев, 30-летний Саидакрам Рачабализод и Шамсидин Фаридун пробудут в СИЗО до 22 мая. Им грозит пожизненное лишение свободы. Ходатайства об их помещении под стражу рассматривались поочередно.

Напомним, стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в «Крокус сити холле» — в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых – дети. Пострадали – 182 человека.

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Владимир Путин сообщил, что все четверо исполнителей теракта пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено «окно» для перехода границы. Всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов.