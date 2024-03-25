Что известно об устроивших теракт в «Крокусе»

Автор: Гузель Галимова
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Басманный суд Москвы арестовал четырех террористов, напавших 22 марта на «Крокус Сити Холл». Что известно о них — в материале ivbg.ru.

Далерджон Баротович Мирзоев

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Мирзоев. Фото: t.me/moscowcourts

Мирзоеву 32 года, он гражданин Таджикистана, у него есть четверо детей, женат. Был временно зарегистрирован в Новосибирске — на три месяца. Он неоднократно нарушал миграционное законодательство РФ, находился в поле зрения правоохранительных органов с 2011 года. До последнего времени работал в такси.

Мирзоев полностью признал вину, сообщили в суде.

Саидакрами Муродали Рачабализода

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Рачабализода. Фото: t.me/moscowcourts

Второму обвиняемому 30 лет, безработный с неоконченным средним образованием. Женат и имеет одного ребенка. Был зарегистрирован в Подольске. В 2018 году был оштрафован на 5 тысяч рублей за нарушение правил пребывания в России. Тогда его обязали совершить «контролируемый самостоятельный выезд» из РФ.

Он признал вину полностью.

Шамсидин Фаридуни

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Фаридуни. Фото: t.me/moscowcourts

Ему 25 лет, гражданин Таджикистана, женат, есть восьмимесячный ребенок. Был зарегистрирован в Красногорске, работал на фабрике в Подольске.

Мухаммадсобир Зокирчонович Файзов

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Файзов. Фото: t.me/moscowcourts

19 лет, гражданин Таджикистана, холост, детей нет. Образование среднее. Раньше работал в барбершопе в городе Иваново, там же и был зарегистрирован. Там он проработал два месяца, после уехал в другой город. Ранее не судим.

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