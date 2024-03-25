В Москве наградили подростков, спасших людей в «Крокусе» во время теракта

Детский омбудсмен Мария Львова-Белова наградила Ислама Халилова и Артема Донскова, которые помогли эвакуировать посетителей «Крокус Сити Холла» во время теракта.

Им вручили грамоты за «самоотверженность, смелость и личное мужество при оказании помощи пострадавшим».

Видео: t.me/izvestia

Подрабатывающий в гардеробе концертного зала 15-летний Ислам Халилов во время теракта вывел из здания более 100 человек. Также 14-летний Артем Донской направлял людей к двум выходам во время эвакуации: служебному и экстренному.