В Москве наградили подростков, спасших людей в «Крокусе» во время теракта

Автор: Гузель Галимова
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Детский омбудсмен Мария Львова-Белова наградила Ислама Халилова и Артема Донскова, которые помогли эвакуировать посетителей «Крокус Сити Холла» во время теракта.

Им вручили грамоты за «самоотверженность, смелость и личное мужество при оказании помощи пострадавшим».

Видео: t.me/izvestia

Подрабатывающий в гардеробе концертного зала 15-летний Ислам Халилов во время теракта вывел из здания более 100 человек. Также 14-летний Артем Донской направлял людей к двум выходам во время эвакуации: служебному и экстренному.

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