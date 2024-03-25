Петербург и Ленобласть вновь накроют снег и холода

Автор: Гузель Галимова
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В ближайшее время Петербург и Ленобласть накроет снежный фронт, сообщил главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

После нескольких относительно теплой дней в Ленобласть снова придет погода с минусовой температурой и осадками в виде мокрого снега. В Петербурге температура приблизилась к нулю градусов, но предстоящей ночью может опуститься еще ниже.

При этом волна похолодания не будет длительной – минусовой температуры уже с середины недели не должно быть.  На юге Ленобласти будет +10 градусов и даже выше.

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Колесов добавил, что в начале апреля холод вновь вернется.

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