Петербург и Ленобласть вновь накроют снег и холода

В ближайшее время Петербург и Ленобласть накроет снежный фронт, сообщил главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.
После нескольких относительно теплой дней в Ленобласть снова придет погода с минусовой температурой и осадками в виде мокрого снега. В Петербурге температура приблизилась к нулю градусов, но предстоящей ночью может опуститься еще ниже.
При этом волна похолодания не будет длительной – минусовой температуры уже с середины недели не должно быть. На юге Ленобласти будет +10 градусов и даже выше.
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25.03.2024 28
Колесов добавил, что в начале апреля холод вновь вернется.