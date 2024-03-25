ЦБ рекомендует банкам и МФО простить долги погибших при теракте в «Крокусе»

Ранее ряд крупных банков уже объявили, что урегулируют ситуацию с задолженностями погибших и семей пострадавших в трагедии.

Центробанк рекомендует банкам и микрофинансовым организациям (МФО) списать долги погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле». Также регулятор призвал кредитно-финансовые организации оказать поддержку пострадавшим.

Также кредиторам следует оказывать необходимую поддержку пострадавшим на основании их заявления, вплоть до полного освобождения от обязательств по кредитным договорам или договорам займа. Информацию о проводимых процедурах организации должны разместить на своих сайтах, — указано в сообщении.

Отметим, ранее целый ряд российских банков уже объявили, что спишут кредиты погибших и пострадавших в теракте в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье. С такой инициативой, например, выступили Сбер, «Тинькофф», Альфа Банк, «Дом РФ» и другие.