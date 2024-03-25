Синоптик рассказал, когда в Ленобласть вернется тепло

Автор: Анастасия Щербакова
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По оценкам метеоролога, похолодание, установившееся в регионе, будет коротким.

Температура воздуха в Петербурге и Ленобласти начнет повышаться уже с 26 марта, обещает синоптик Александр Колесов. Причем гораздо теплее станет и в ночные часы.

Повышение температуры ждем и в ночные часы, так что минусов уже с середины недели не должно быть. Дневная температура начнет повышаться уже с завтрашнего дня, а с середины недели в Санкт-Петербурге, по югу Ленинградской области можно рассчитывать на +10 гр. и даже выше, — поделился синоптик.

Правда, похолодание еще нагрянет в регион. По словам Колесова, понижение температуры стоит ждать в начале апреля.

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