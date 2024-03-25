Концерт группы «Пикник» в Петербурге 27 марта остается под вопросом

Ранее появившаяся информация о том, что концерт состоится, преждевременна. Дата выступления еще не определена.

Организаторы концерта музыкальной группы «Пикник» в Петербурге пока не могут подтвердить, что коллектив все же выступит 27 марта.

Этот вопрос сейчас обсуждается. Группа хочет провести концерт памяти, все средства с которого пойдут пострадавшим, но у них и оркестра все инструменты и оборудование сгорели, — сообщили «Фонтанке» организаторы мероприятия.