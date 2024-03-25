В небе над Хабаровском заметили яркое НЛО

Позже оказалось, что это комета, близко пролетавшая к Земле.

Жители Хабаровского края делятся кадрами потрясающего небесного явления. В ночь на 25 марта невооруженным глазом можно было наблюдать падение кометы по странной траектории.

Как выяснилось, это комета «Понса-Брукса». Облетать орбиту Земли она будет до 1 апреля. В следующий раз космический объект появится в небе только через 71 год.