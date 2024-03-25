В небе над Хабаровском заметили яркое НЛО

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

Позже оказалось, что это комета, близко пролетавшая к Земле.

Жители Хабаровского края делятся кадрами потрясающего небесного явления. В ночь на 25 марта невооруженным глазом можно было наблюдать падение кометы по странной траектории.

Как выяснилось, это комета «Понса-Брукса». Облетать орбиту Земли она будет до 1 апреля. В следующий раз космический объект появится в небе только через 71 год.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вам будет интересно
В небе над Хабаровском заметили яркое НЛО небесное явление, комета
Синоптик рассказал, когда в Ленобласть вернется тепло
По оценкам метеоролога, похолодание, установившееся в регионе, будет коротким. Температура воздуха в Петербурге и Ленобласти начнет повышаться уже с 26 марта,...
25.03.2024 69
Автор