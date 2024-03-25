Техник БПЛА, производящий снаряжение и детали для дронов, рассказал о своем ремесле

Инженер придерживается девиза «большие победы куются только общими усилиями».

Старший техник БПЛА по имени Андрей — один из тех, кто имея лишь скромную аппаратуру и мастерство, создает для передовой столь необходимые вещи. Это и всевозможное снаряжение, детали дронов и части боеприпасов.

Мы изготавливаем все, что приближает нас к общей победе. Не только мы, здесь также представлены образцы от многих ребят, которые помогают фронту, болеют за нашу общую победу — это огромный вклад. Каждая такая штучка приближает нас к общей цели, — поделился Андрей с фондом «Ленинградский рубеж».

Собеседник уверен, что все, кто находятся в тылу, вносят свой вклад в победу. Кто-то разрабатывает и придумывает новые идеи и производят макеты, а кто-то — воплощает это в жизнь, налаживая производство.

Наш тыл способен и имеет ресурс помогать армии. В истории России большие победы куются только общими усилиями, — добавил собеседник.

Полное интервью можно прочитать по этой ссылке.