В заказнике Выборгского района заметили первых лебедей

В Ленинградскую область после зимовки активно возвращаются перелетные птицы.
В Выборгском районе в заказнике «Раковые озера» заметили первых лебедей. Перелетные птицы останавливаются здесь, чтобы подкормиться и восстановить силы, а потом летят дальше.
Видео от ЛОГБУ "Дирекция ООПТ Ленинградской области"
Скоро пернатые будут проводить «смотрины», выбирать партнеров, готовить гнезда для потомства. В связи с этим в заказнике с 1 апреля по 15 июля будет действовать период тишины.
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