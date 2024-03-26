В заказнике Выборгского района заметили первых лебедей

В Ленинградскую область после зимовки активно возвращаются перелетные птицы.

В Выборгском районе в заказнике «Раковые озера» заметили первых лебедей. Перелетные птицы останавливаются здесь, чтобы подкормиться и восстановить силы, а потом летят дальше.

Видео от ЛОГБУ "Дирекция ООПТ Ленинградской области"

Скоро пернатые будут проводить «смотрины», выбирать партнеров, готовить гнезда для потомства. В связи с этим в заказнике с 1 апреля по 15 июля будет действовать период тишины.