Володин: для отмены моратория на смертную казнь достаточно решения Конституционного суда

Спикер Госдумы отметил, что проведения референдумов для снятия моратория на высшую меру наказания не требуется.

Отмена моратория на смертную казнь в России находится в компетенции Конституционного суда РФ. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

У нас и в конституции, и в уголовном законодательстве никто смертную казнь не отменял, есть решение Конституционного суда, который отложил вынесение такого приговора, поэтому не надо никаких референдумов, достаточно решения в этом вопросе Конституционного суда, — цитирует его РИА Новости.

Также Володин предложил создать межфракционную рабочую группу для анализа законодательства касаемо применения смертной казни и миграционной политики.