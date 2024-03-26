19-летний лжеминер из Петербурга заключен в СИЗО

Ранее молодой человек сообщил в полицию о якобы заложенной бомбе в ТЦ «Лондон Молл».

19-летний студент из Петербурга проведет ближайшие два месяца в СИЗО. Так решил Невский районный суд города после того, как молодой человек заявил о минировании ТЦ «Лондон Молл». Позже выяснилось, что вызов был ложным.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о ложном сообщении об акте терроризма. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.