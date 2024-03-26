Спасатели Ленобласти подвели итоги работы за последнюю неделю

Аварийно-спасательная служба Ленинградской области поделилась недельной сводкой происшествий, в разрешении которых они активно принимали участие.
Об этом спасатели рассказали в своем Телеграм-канале 25 марта.
Так, в период с 18 по 24 марта 2024 поисково-спасательные подразделения Аварийно-спасательной службы Ленинградской области привлекались 29 раз.
В том числе:
♦ аварийно-спасательным работам при ДТП – 1 раз;
♦ к поисково-спасательным работам в лесах – 1 раз (погиб 1 человек);
♦ к поисково-спасательным работам на водных объектах – 10 раз (спасено 11 человек, погибло 2 человека).
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26.03.2024 57