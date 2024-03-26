Спасатели Ленобласти подвели итоги работы за последнюю неделю

Аварийно-спасательная служба Ленинградской области поделилась недельной сводкой происшествий, в разрешении которых они активно принимали участие.

Об этом спасатели рассказали в своем Телеграм-канале 25 марта.

Так, в период с 18 по 24 марта 2024 поисково-спасательные подразделения Аварийно-спасательной службы Ленинградской области привлекались 29 раз.

В том числе:

♦ аварийно-спасательным работам при ДТП – 1 раз;

♦ к поисково-спасательным работам в лесах – 1 раз (погиб 1 человек);

♦ к поисково-спасательным работам на водных объектах – 10 раз (спасено 11 человек, погибло 2 человека).