МЧС опубликовало обновленный список жертв теракта в «Крокусе»

В нем указаны 120 человек.
МЧС вечером, 26 марта, опубликовало обновленный список жертв теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». В документе указаны 120 человек.
Предварительный список погибших в Московской области опубликован на официальном интернет-портале МЧС России по состоянию на 20.00 (по данным Минздрава России). Список будет корректироваться по данным судебно-медицинских исследований, — передает ведомство.
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26.03.2024 33