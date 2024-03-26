МЧС опубликовало обновленный список жертв теракта в «Крокусе»

В нем указаны 120 человек.

МЧС вечером, 26 марта, опубликовало обновленный список жертв теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». В документе указаны 120 человек.

Предварительный список погибших в Московской области опубликован на официальном интернет-портале МЧС России по состоянию на 20.00 (по данным Минздрава России). Список будет корректироваться по данным судебно-медицинских исследований, — передает ведомство.