В генпрокуратуре дадут оценку оскорбительным словам Пугачевой о России

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

Общественники просят главу ведомства проверить заявление певицы о том, что «нормальные люди не вернутся в Россию».

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился к генпрокурору России Игорю Краснову с просьбой проверить недавний выпад Пугачевой в адрес России, пишет Shot.

Общественник возмутился заявлением певицы про то, что «нормальные люди не вернутся в Россию». Об этом, в частности, Пугачева сказала в своем видео, адресованном музыканту Стасу Михайлову. Ранее в интервью он отмечал, что бежавшие из страны артисты вернутся на родину. При этом исполнитель, что примечательно, не упоминал примадонну.

Вам будет интересно
В генпрокуратуре дадут оценку оскорбительным словам Пугачевой о России Генеральная прокуратура России, Алла Пугачёва
Бастрыкин рассказал, что ждет артистов, поливавших грязью Россию, когда они вернутся на родину
Срока давности за дискредитацию ВС РФ для бежавших представителей шоу-бизнеса не будет. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что артистам,...
28.02.2024 288
Автор