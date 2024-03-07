В генпрокуратуре дадут оценку оскорбительным словам Пугачевой о России

Общественники просят главу ведомства проверить заявление певицы о том, что «нормальные люди не вернутся в Россию».
Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился к генпрокурору России Игорю Краснову с просьбой проверить недавний выпад Пугачевой в адрес России, пишет Shot.
Общественник возмутился заявлением певицы про то, что «нормальные люди не вернутся в Россию». Об этом, в частности, Пугачева сказала в своем видео, адресованном музыканту Стасу Михайлову. Ранее в интервью он отмечал, что бежавшие из страны артисты вернутся на родину. При этом исполнитель, что примечательно, не упоминал примадонну.
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