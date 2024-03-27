Для семей с шестью детьми хотят отменить критерий нуждаемости в Ленобласти

Речь идет об отмене критерия нуждаемости при предоставлении одной из мер социальной поддержки для многодетных семей Ленобласти: пассажирского микроавтобуса для семей с шестью детьми.

Как рассказали в пресс-службе Законодательного Собрания Ленобласти, предложенную губернатором региона инициативу представила депутатам председатель областного Комитета по социальной защите Анастасия Толмачева. Речь идет об отмене критерия нуждаемости при предоставлении одной из мер социальной поддержки для многодетных семей Ленобласти, а именно – пассажирского микроавтобуса для семей с шестью детьми. Сейчас многодетные семьи, имеющие шесть и более несовершеннолетних детей, имеют право на обеспечение таким транспортным средством с числом посадочных мест до восьми включительно, произведенным на территории Российской Федерации. Но есть ограничение – эта мера социальной поддержки предоставляется лицам, у которых среднедушевой денежный доход члена семьи не превышает величину среднего дохода, сложившегося в Ленинградской области (на сегодняшний день это 42 тысячи 450 рублей).

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Как отметила Анастасия Толмачева, одна из семей, у которой уже было трое детей, а недавно появилась еще и тройня, подавая заявление на данную меру поддержки два года подряд не смогла ее получить из-за совсем небольшого превышения «по доходам» главы семьи. Новый законопроект, отметила она, если будет принят сразу в первом и третьем чтениях, даст возможность этой семье получить автомобиль оперативно. Всего, начиная с 2016 года, по данному закону микроавтобусы в Ленобласти уже получила 91 многодетная семья, в том числе в прошлом году — 17 семей. Изменения в закон помогут расширить категорию семей, которые смогут получить микроавтобус, а в перспективе, как надеются инициаторы законопроекта, и увеличит число многодетных семей. Члены комиссии приняли решение рекомендовать данные изменения к принятию в первом и третьем чтениях.

Также на заседании комиссии были рассмотрены внесенные депутатами фракции «Справедливая Россия – За правду» поправки в ту же статью Социального Кодекса, которые представил лидер фракции Александр Перминов. Депутаты предложили полностью отменить критерий нуждаемости для многодетных семей Ленинградской области при назначении всех мер социальной поддержки. Однако члены комиссии не смогли поддержать это предложение, так как разработчиками не было представлено экономическое обоснование законопроекта и данные о том, какое количество многодетных семей в Ленинградской области не могут получить меры поддержки из-за несоответствия критерию нуждаемости. Члены комиссии согласились с тем, что подобный законопроект имеет перспективы в будущем: расширение перечня мер по поддержке семей, в том числе и многодетных – это именно то направление, в котором уже двигается страна и Ленинградская область.

Как отметила председатель постоянной комиссии Татьяна Бездетко, принимая любой законопроект, связанный с расходными обязательствами бюджета, необходимо предварительно подготовить подробные экономические расчеты. «Принимая на себя обязательства, мы должны быть уверены, что мы это выполним», — подчеркнула Татьяна Бездетко. Вице-спикер Татьяна Тюрина («Единая Россия») также подчеркнула, что в данном вопросе «надо двигаться поступательно» и предположила, что «рано или поздно мы все равно придем к такому решению».

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