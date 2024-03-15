Глава Ленобласти навестил родителей тройняшек в Кудрово

Александр Дрозденко пришел в гости не с пустыми руками, а с сертификатом на 3 млн рублей, которые можно потратить на улучшение жилищных условий

Сергей и Екатерина Ивановы переехали в Кудрово из Выборга. Рассказали, что получив сертификат на тройню, теперь снова думают о покупке квартиры в Выборге: с помощью бабушек и дедушек растить Костю, Мишу и Артема всей семьей будет чуть полегче, — рассказал Александр Юрьевич на своей страничке в одной популярной социальной сети.

Сертификат можно потратить на покупку новой квартиры, строительство дома или погасить взятые ранее на эти цели кредиты. В 2022 году в 47 регионе такую меру поддержки получили три семьи. В 2023 году сертификат получили родители тройняшек из Ивангорода и Выборга, Гатчины, Кировска.

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