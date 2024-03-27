Выборгские пловцы взяли медали на чемпионате и первенстве СЗФО

Выборгские пловцы достойно представили район и Ленобласть на чемпионате и первенстве СЗФО. Соревнования прошли в Калининграде.
Три воспитанника отделения плавания спортивной школы олимпийского резерва «Фаворит» заняли пять призовых мест в личном зачете и одно — в командном.
Фото: Федерация плавания и синхронного плавания ЛенОбл
Фото: Федерация плавания и синхронного плавания ЛенОбл
Фото: Федерация плавания и синхронного плавания ЛенОбл
Фото: Федерация плавания и синхронного плавания ЛенОбл
Владимир Мишустин завоевал «золото» на дистанции 200 метров на спине, а также «серебро» и «бронзу» на ста метрах. Ксения Огарева и Александра Качулина в своих возрастных категориях стали серебряными призерами на дистанции 400 метров комплексное плавание.
Также Ксения Огарёва в составе команды Ленинградской области завоевала «серебро» в эстафете 4 по 100 вольным стилем.
Вам будет интересно
В Ленобласти с 3 по 6 апреля пройдет завершающий этап всероссийских спортивных соревнований – чемпионат России по горнолыжному спорту. Соревнования пройдут...
21.03.2024 189