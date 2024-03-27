По Ленобласти рассекал внедорожник, числившийся в международном розыске

Американский пикап вызвал у инспекторов подозрение. При проверке по базам данных выяснилось, что машину ищут по всему миру.

Как передает ГИБДД по Ленинградской области, на 121-м километре трассы «Кола» в Волховском районе задержан автомобиль Dodge RAM 1500. При проверке по базам данных выяснилось, что пикап находится в международном розыске.

За рулем огромного внедорожника находился 32-летний мужчина.

По какой причине автомобиль числится в базах международного розыска и как он попал в Ленобласть, пока неизвестно.