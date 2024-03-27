В Петербурге в припаркованном автомобиле нашли труп человека

Автор: Анастасия Щербакова
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Страшную находку обнаружили в Приморском районе города.

Человека без признаков жизни обнаружили в салоне иномарки, припаркованной у торгово-развлекательного центра на улице Марка Галлая в Петербурге. Как передает «Фонтанка», труп нашли в районе 12 часов дня 27 марта.

На место ЧП прибыли полицейские, которые вызволили труп. Личность погибшего выясняется.

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27.03.2024 35
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