В Петербурге в припаркованном автомобиле нашли труп человека

Страшную находку обнаружили в Приморском районе города.
Человека без признаков жизни обнаружили в салоне иномарки, припаркованной у торгово-развлекательного центра на улице Марка Галлая в Петербурге. Как передает «Фонтанка», труп нашли в районе 12 часов дня 27 марта.
На место ЧП прибыли полицейские, которые вызволили труп. Личность погибшего выясняется.
Вам будет интересно
Американский пикап вызвал у инспекторов подозрение. При проверке по базам данных выяснилось, что машину ищут по всему миру. Как передает ГИБДД по...
27.03.2024 35