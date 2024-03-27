ЕР: Предстоящий «Диктант Победы» посвятят 80-летию полного снятия блокады Ленинграда

Как сообщает сайт ER.ru, международное масштабное тестирование на знание истории Великой Отечественной войны пройдёт ровно через месяц — 26 апреля.
Партия «Единая России» поделилась подробностями процесса подготовки «Диктанта Победа». В этот раз тестирование будет посвящено 80-летию полного освобождения Ленинграда, выходу советских войск на границы СССР, юбилеям писателей-фронтовиков и другим памятным датам.
Тестирование станет действительно масштабным. Оно пройдет не только в школах и музеях, но даже в поездах дальнего следования, на вокзалах, в аэропортах и в самолетах. При этом площадки для выполнения заданий будут организованы во всех знаковых местах, которые связаны с Великой Отечественной войной и ее Героями.
К слову, задания для участников составляют ведущие ученые-историки Российского исторического и Российского военно-исторического обществ. Они же вместе с экспертами занимаются и разработкой подготовительных тестов для тех, кто планирует принять участие в тестировании. Пройти их можно сайте диктантпобеды.рф, где также есть исторические интеллектуальные игры «1418» и «Наша Победа».
Центральная площадка акции – Музей Победы в Москве – организует в новых регионах тематические выставки и открытый лекторий «Диктанта Победы» в восьми федеральных округах, проведет мультимедийные выставки и цифровые экскурсии, которые помогут всем желающим больше узнать о событиях 1941-1945 годов.
Отметим, «Диктант Победы» проводится под эгидой партийного проекта «Единой России» «Историческая память». Партнерами акции являются Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество, движение «Волонтёры Победы», а также различные министерства, ведомства, негосударственные и общественные организации, госкорпорации. Активное участие принимают в акции и силовые ведомства. А именно — Минобороны РФ, Росгвардия, МВД и МЧС.
Тем временем региональный координатор федерального партийного проекта «Историческая память», зампредседателя Правительства Ленобласти Владимир Цой считает, что сейчас «Диктант Победы» обретает куда большее значение для страны.
Проверить знания по истории родной страны можно будет не только на базе школ или учреждений культуры, но и на таких уникальных площадках, как филиал музея «Дорога Жизни», в месте, откуда начиналось легендарное шоссе, давшее название музею. А также в Фонде «Защитники Отечества», основной целью которого является персональное социальное сопровождение ветеранов СВО, семей погибших и скончавшихся от ранений бойцов. Центральной площадкой для написания «Диктанта Победы» выбран Штаб общественной поддержки в г. Гатчина», — отметил Владимир Цой.