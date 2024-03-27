ЕР: Предстоящий «Диктант Победы» посвятят 80-летию полного снятия блокады Ленинграда

Как сообщает сайт ER.ru, международное масштабное тестирование на знание истории Великой Отечественной войны пройдёт ровно через месяц — 26 апреля.

Партия «Единая России» поделилась подробностями процесса подготовки «Диктанта Победа». В этот раз тестирование будет посвящено 80-летию полного освобождения Ленинграда, выходу советских войск на границы СССР, юбилеям писателей-фронтовиков и другим памятным датам.

Площадки будут открыты во всех российских регионах. «Диктант Победы» пройдет в 50 иностранных государствах. Он будет переведен на пять языков — английский, французский, арабский, китайский, испанский. В прошлом году число площадок диктанта превысило 21 тысячу, а количество участников составило 1,9 миллиона человек. Мы планируем, что количество площадок и участников в этом году снова вырастет, — отметил координатор партпроекта « Историческая память », председатель комитета ГД по информационной политике Александр Хинштейн.

Тестирование станет действительно масштабным. Оно пройдет не только в школах и музеях, но даже в поездах дальнего следования, на вокзалах, в аэропортах и в самолетах. При этом площадки для выполнения заданий будут организованы во всех знаковых местах, которые связаны с Великой Отечественной войной и ее Героями.

К слову, задания для участников составляют ведущие ученые-историки Российского исторического и Российского военно-исторического обществ. Они же вместе с экспертами занимаются и разработкой подготовительных тестов для тех, кто планирует принять участие в тестировании. Пройти их можно сайте диктантпобеды.рф, где также есть исторические интеллектуальные игры «1418» и «Наша Победа».

Центральная площадка акции – Музей Победы в Москве – организует в новых регионах тематические выставки и открытый лекторий «Диктанта Победы» в восьми федеральных округах, проведет мультимедийные выставки и цифровые экскурсии, которые помогут всем желающим больше узнать о событиях 1941-1945 годов.

Отметим, «Диктант Победы» проводится под эгидой партийного проекта «Единой России» «Историческая память». Партнерами акции являются Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество, движение «Волонтёры Победы», а также различные министерства, ведомства, негосударственные и общественные организации, госкорпорации. Активное участие принимают в акции и силовые ведомства. А именно — Минобороны РФ, Росгвардия, МВД и МЧС.

Тем временем региональный координатор федерального партийного проекта «Историческая память», зампредседателя Правительства Ленобласти Владимир Цой считает, что сейчас «Диктант Победы» обретает куда большее значение для страны.