В Мурино вводится в эксплуатацию проблемный ЖК

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: Стройблок ЛО/ Телеграм

Долгожданные ключи от квартир получат более 500 дольщиков.

Госстройнадзор Ленинградской области разрешил ввести в эксплуатацию три корпуса жилого комплекса «Лампо» в городе Мурино. Ключи вручат более чем 500 дольщикам.

За два года Дом.РФ выполнил значительную работу. Не только по завершению проектирования и строительства, но и в переговорах с ресурсными организациями. ЖК «Лампо» — стал настоящим примером эффективности реформы долевого строительства. Сегодня дом готов к заселению, с чем поздравляю строителей и дольщиков, которые годами ждали ключи от недобросовестного застройщика, — отметил зампредседателя Правительства Ленобласти Евгений Барановский.

Ключи дольщикам начнут выдавать уже в апреле.

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