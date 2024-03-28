Путин поручил организовать производство игровых консолей в России

Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о налаживании производства игровых приставок и консолей, сообщается на сайте Кремля.
«Рассмотреть вопрос об организации производства стационарных и портативных игровых приставок и игровых консолей», — говорится в документе.
Также глава государства заявил о необходимости создания операционной системы и облачной системы доставки игр и программ пользователям. Срок исполнения — до 15 июня.
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