Путин поручил организовать производство игровых консолей в России

Автор: Гузель Галимова
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Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о налаживании производства игровых приставок и консолей, сообщается на сайте Кремля.

Путин
Фото: Baltphoto.ru

«Рассмотреть вопрос об организации производства стационарных и портативных игровых приставок и игровых консолей», — говорится в документе.

Также глава государства заявил о необходимости создания операционной системы и облачной системы доставки игр и программ пользователям. Срок исполнения — до 15 июня.

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27.03.2024 68
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