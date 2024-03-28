Сертификат молодоженов: новая мера поддержки в Год семьи введена в Ленобласти

Глава Ленобласти утвердил новую меру поддержки в Год семьи: Сертификат молодоженов – дающий право на комплексное медицинское обследование репродуктивного здоровья новобрачных.

Сертификат будут выдавать молодым семьям в ЗАГСах вместе со свидетельством о заключении брака. Репродуктивное здоровье можно будет проверить в Перинатальном центре, построенном в Гатчине, — рассказали в правительстве Ленобласти.

Указом Президента России наступивший 2024 год объявлен Годом семьи. Год семьи в России объявлен в целях популяризации госполитики в сфере защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей, говорится в указе президента Путина.

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Ранее ivbg.ru опубликовал памятку по всем выплатам на детей. Также напоминаем, что в Ленобласти заработал чат-бот по выплате пособий на детей от 3 до 7 лет и запущен сервис «социальный калькулятор» на сайте Центра социальной защиты населения Ленобласти. На главную страницу сайта добавили разделы «Студенты», «Многодетные семьи», «Семьи с детьми-инвалидами», «Трудная жизненная ситуация», «Поддержка военнослужащий и их семей» для быстрой навигации в разделах.