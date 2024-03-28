Актер Стивен Сигал навестил пострадавших при теракте в «Крокусе»

Автор: Гузель Галимова
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Актер Стивен Сигал навестил пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле», которые находятся в Национальном медико-хирургическом центре имени Н.И. Пирогова Минздрава России.

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Фото: t.me/rian_ru

«То, что произошло — ужасная трагедия, которая не должна была произойти. И я думаю, что Россия послужит примером и даст миру понять, что нельзя просто так поступать с любыми людьми и остаться безнаказанными», — сказал Сигал.

Он поблагодарил врачей за работу и пожелал пациентам выздоровления.

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