В СКР поступило 143 заявления о пропавших после теракта в «Крокус Сити Холле»

В Следственный комитет России (СКР) поступило 143 заявления о пропавших в «Крокус Сити Холле», заявили в ведомстве.

На вечер 27 марта опознаны тела 84 погибших при теракте. Среди них — пятеро детей в возрасте от 9 до 16 лет. В целях установления личностей остальных погибших проводятся молекулярно-генетические экспертизы.

На месте преступления продолжают работать следователи и криминалисты.

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Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта перед началом концерта группы «Пикник». По последним данным СКР, погибли 143 человека.