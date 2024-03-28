Депутаты Ленобласти приняли поправки в региональный бюджет на 2024 год

Среди наиболее крупных уточнений по расходным статьям: расселение граждан из ветхого и аварийного жилья, восстановление прав обманутых дольщиков, дорожный фонд и социальная инфраструктура

Вчера, 27 марта, на 44-м заседании Законодательного собрания Ленинградской области парламентарии приняли изменения в областной закон «Об областном бюджете Ленинградской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».

Законопроектом предлагается увеличить доходы областной казны на 275 млн рублей (общий объем доходов областного бюджета составит 216 млрд рублей) за счет безвозмездных поступлений, при этом собственные доходы остаются на том же уровне. Расходы вырастут на 32,9 млрд рублей до 255,5 млрд рублей, таким образом, дефицит увеличивается до 39,5 млрд рублей. Как сообщил первый заместитель председателя Правительства Ленинградской области — председатель комитета финансов Роман Марков, дефицит во многом покрывается за счет неиспользованных остатков средств, сложившихся на 1 января 2024 года, параметры полностью соответствуют требованиям действующего законодательства, о чем имеется согласование в Министерстве финансов.

Что касается безвозмездных поступлений, в рамках соглашения с Фондом развития территорий поступило 234 млн рублей на реализацию мероприятий, направленных на оказание поддержки жителям г. Херсона и Херсонской области, вынужденно покинувшим место проживания и прибывшим в Ленинградскую область на постоянное место жительства. ПАО «Газпром» направило 20 млн рублей на восстановление дорог в местах строительства объектов, в том числе в Усть-Луге. Кроме того, 16 млн рублей поступило из федерального бюджета на подготовку проектов межевания земельных участков и проведение кадастровых работ на землях сельхозназначения.

Среди наиболее крупных уточнений по расходным статьям: 5,6 млрд рублей пойдет на расселение граждан из ветхого и аварийного жилья, еще 4,2 млрд рублей – на восстановление прав обманутых дольщиков, на 3 млрд рублей увеличат средства дорожного фонда. На выкуп 8 детских садов и 2 школ (все соцобъекты, кроме одного детсада, расположены во Всеволожском районе) предусматривается 2,8 млрд рублей.

На компенсацию межтарифной разницы добавляют 2,5 млрд рублей, что полностью закроет потребность, как минимум до конца лета. В случае, если возникнет необходимость дополнительного финансирования, оно будет урегулировано осенними поправками. На 700 млн рублей увеличат расходы на капитальный ремонт многоквартирных домов (всего в 2024 году на эти цели направят 1,4 млрд рублей). Резервный фонд пополнится на 1,5 млрд – это те средства, которые связаны с расходами на СВО. Еще 1,5 млрд пойдет на единые пособия на детей (в общей сложности эти выплаты составят 5,9 млрд рублей). 1,1 млрд составят допрасходы на материально-техническое оснащение учреждений здравоохранения и 1 млрд рублей – прямые расходы на меры соцподдержки участников СВО и членов их семей.

Как пояснил председатель профильной комиссии по бюджету и налогам Николай Пустотин, плановые уточнения в казну 47 региона традиционно вносятся в первом квартале и, как правило, связаны с увеличением доходов и расходов бюджета:

Суть нынешних изменений состоит в том, что мы учитываем в безвозмездные поступления в региональный бюджет. В основном эти средства будут направлены на оказание поддержки жителям Херсонской области, изъявившим желание жить в Ленобласти. При этом мы значительно увеличили расходную часть бюджета – почти на 33 миллиарда. Прежде всего, это остатки 2023 года, которые были расположены на депозитах, а также доходы от продажи имущества – все эти средства были распределены по разным направлениям, — отметил Николай Пустотин.

Говоря о механизме рассмотрения бюджета, депутат подчеркнул, что в Ленинградской области этот процесс отлажен.

«Как правило, на всех комиссиях бюджет представляет главный финансист Роман Марков. В деловой обстановке обсуждаются все вопросы, связанные с изменениями бюджета. Весенним изменениям все комиссии дали положительную оценку. Наша комиссия по бюджету, основываясь на мнении коллег, рекомендовала принять законопроект в трех чтениях, чтобы предоставить возможность бюджетополучателям работать без промедления», — рассказал Николай Пустотин.

Комментируя поправки, спикер областного парламента Сергей Бебенин подчеркнул, что «расходы бюджета достигли рекордной величины, при этом регион получил почти 33 млрд дополнительных средств, для нас это очень мощное подспорье».

Я не помню в истории ЗакСа, чтобы такие корректировки бюджета были в начале года, — отметил Сергей Бебенин.

По итогам рассмотрения изменения в региональный бюджет-2024 единогласно приняты сразу в первом и третьем чтениях.

Отметим, что в Ленобласти работает портал «Открытый бюджет», на котором в разделе «Документы» можно посмотреть главный финансовый документ региона. Как уже ранее писал ivbg.ru, бюджет Ленобласти 2021 года исполнен на высоком уровне. В целом доходы областного бюджета в 2021 году исполнены в объеме 168,1 млрд рублей (при плане в 160,2 млрд рублей), расходы – 174,4 млрд рублей (при плане 181,9 млрд рублей). Дефицит составил 6,3 млрд рублей, или 4,4% к уровню собственных доходов.