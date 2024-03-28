Российские артисты записали альбом в помощь пострадавшим в «Крокусе»

Российские артисты записали альбом под названием «Голос мой услышь» в помощь пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холле».
Доходы от прослушиваний направят пострадавшим в теракте в «Крокус Сити Холле».
В альбом вошли 12 песен Муслима Магомаева, которые записали российские исполнители Баста, Стас Михайлов, Полина Гагарина, Валерия и другие вместе с «VK Музыкой». Концертный зал, где произошла трагедия, носил имя певца.
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