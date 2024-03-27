Список погибших в теракте в «Крокусе» пополнился еще тремя именами: теперь в нем 143 человека

Обновленную информацию вечером, 27 марта, публикует МЧС РФ.
Количество погибших в теракте в «Крокус Сити Холле», по последним данным, составляет 143 человека. Обновленный список жертв трагедии представил МЧС на своем официальном портале.
Список будет корректироваться по данным судебно-медицинских исследований, — добавили в ведомстве.
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27.03.2024 32