В Петербурге прошел концерт группы «Пикник» в память о погибших в теракте

В петербургском БКЗ «Октябрьский» прошел благотворительный концерт в память о жертвах теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле».
Группа «Пикник» — предыдущий их концерт был сорван террористами — выступила с международным симфоническим оркестром «Таврический».
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Благотворительный концерт начался с минуты молчания. Мероприятие прошло при полном аншлаге. Все выручены средства будут направлены пострадавшим и семьям погибших в теракте.
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