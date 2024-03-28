В Петербурге прошел концерт группы «Пикник» в память о погибших в теракте

В петербургском БКЗ «Октябрьский» прошел благотворительный концерт в память о жертвах теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле».

Группа «Пикник» — предыдущий их концерт был сорван террористами — выступила с международным симфоническим оркестром «Таврический».

Видео: Мэш на Мойке

Благотворительный концерт начался с минуты молчания. Мероприятие прошло при полном аншлаге. Все выручены средства будут направлены пострадавшим и семьям погибших в теракте.