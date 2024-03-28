Дожди и до +14°C – погода в Ленобласти на 29 марта

На территории Ленинградской области 29 марта будет облачно.

Во второй половине дня в большинстве районов пройдут дожди, местами, преимущественно на западе, ливни. Ветер ночью юго-восточный, южный 4-9 м/с, днём южный, юго-западный 6-11 м/с.

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Температура воздуха ночью 0…+5°C, днём +6…+11°C, на юге местами до +14°C. Ночью на дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет понижаться.