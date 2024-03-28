Для получения водительских прав с 1 апреля потребуется еще один документ

В России 1 апреля обновят перечень документов, необходимых для для сдачи экзамена и получения прав.
Согласно новому постановлению, вступающему в силу с 1 апреля, в России немного меняется порядок получения водительских прав.
Так, будущим водителям теперь потребуется предъявлять СНИЛС как для прохождения экзамена в ГИБДД, так и для получения водительских прав.
Исключение: иностранные граждане, сотрудники дипломатических представительств и консульских учреждений, а также члены их семей.
При этом ГИБДД сможет самостоятельно запрашивать СНИЛС, если документа у кандидата при себе не будет.
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