В регионе пересмотрят счета в квитанциях в большую сторону.

Так, с 1 января следующего года минимальный платеж в Фонд капитального ремонта в Ленинградской области вырастет до 13 рублей 66 копеек с одного квадратного метра. Прирост тарифа составит 14,9%

Новые тарифы содержатся в новом проекте постановления жилищно-коммунального блока региона. После подписания губернатором Ленобласти Александром Дрозденко документ вступит в силу.