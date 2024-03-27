Стало известно, сколько будут платить жители Ленобласти за капитальный ремонт с 2025 года

Автор: Анастасия Щербакова
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В регионе пересмотрят счета в квитанциях в большую сторону.

Так, с 1 января следующего года минимальный платеж в Фонд капитального ремонта в Ленинградской области вырастет до 13 рублей 66 копеек с одного квадратного метра. Прирост тарифа составит 14,9%

Новые тарифы содержатся в новом проекте постановления жилищно-коммунального блока региона. После подписания губернатором Ленобласти Александром Дрозденко документ вступит в силу.

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25.03.2024 141
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