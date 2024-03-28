Волонтеры рассказали, как поживает нерпа, найденная в коробке у кафе в Ленобласти

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

Сейчас у малышки важный период — первая в жизни линька.

Детеныш нерпы, найденный в коробке у одного из кафе Ленобласти, чувствуют себя прекрасно, рассказали волонтеры. Малышка хорошо ест, резвится и растет. А еще у нее недавно началась линька  — первая в жизни.

Наша ладожская нерпулька начала линять, — поделились волонтеры.
u_Dr-BE65vs
Фото: Спасение тюленей 699-23-99/ Вконтакте
Вам будет интересно
Волонтеры рассказали, как поживает нерпа, найденная в коробке у кафе в Ленобласти нервы, Ленобласть
Спасенная в Ленобласти нерпа провела первую ночь в обнимку с плюшевой мамой
Спасенная во Всеволожском районе Ленобласти нерпа провела первую ночь в обнимку с плюшевой мамой. Это игрушка помогает малышке чувствовать себя спокойнее....
07.03.2024 2133
Автор