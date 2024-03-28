Волонтеры рассказали, как поживает нерпа, найденная в коробке у кафе в Ленобласти

Сейчас у малышки важный период — первая в жизни линька.
Детеныш нерпы, найденный в коробке у одного из кафе Ленобласти, чувствуют себя прекрасно, рассказали волонтеры. Малышка хорошо ест, резвится и растет. А еще у нее недавно началась линька — первая в жизни.
Наша ладожская нерпулька начала линять, — поделились волонтеры.
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07.03.2024 2133