После капитального ремонта в Выборге открыли стационар детской больницы

Обновленные палаты пришли проверить зампредседателя правительства области Николай Емельянов и председатель комитета здравоохранения региона Александр Жарков.
Сейчас в отделении палаты — просторные и комфортные, они обустроены для совместного пребывания «мать и дитя». Врачами больницы проводится лечение всех заболеваний по профилю педиатрия, также пациентов консультируют: невролог, кардиолог, офтальмолог, оториноларинголог, хирург, травматолог-ортопед.
Как подчеркнули в правительстве Ленобласти, вопрос оказания медицинских услуг в Выборге стоит на особом контроле. Ранее стало известно, как будет выглядеть новая поликлиника в Выборге, которую построят в южном микрорайоне города. Согласно техническому заданию, четырехэтажная поликлиника в Выборге рассчитана на обслуживание территории, где проживают около 45 тыс. человек. Мощность поликлиники — 380 посещений в смену, 230 взрослых посетителей и 150 детей.