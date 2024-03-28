После капитального ремонта в Выборге открыли стационар детской больницы

Обновленные палаты пришли проверить зампредседателя правительства области Николай Емельянов и председатель комитета здравоохранения региона Александр Жарков.

«В отделении могут одномоментно получать лечение 23 ребёнка. Для нужд отделения также планируется закупка нового аппарата УЗИ экспертного класса и цифровой рентгеновский аппарат. Кроме того, на 2024 год выделены средства, чтобы подготовить необходимую проектно-сметную документацию для капитального ремонта инфекционного корпуса детской больницы», — рассказал Николай Емельянов.

Сейчас в отделении палаты — просторные и комфортные, они обустроены для совместного пребывания «мать и дитя». Врачами больницы проводится лечение всех заболеваний по профилю педиатрия, также пациентов консультируют: невролог, кардиолог, офтальмолог, оториноларинголог, хирург, травматолог-ортопед.

Как подчеркнули в правительстве Ленобласти, вопрос оказания медицинских услуг в Выборге стоит на особом контроле. Ранее стало известно, как будет выглядеть новая поликлиника в Выборге, которую построят в южном микрорайоне города. Согласно техническому заданию, четырехэтажная поликлиника в Выборге рассчитана на обслуживание территории, где проживают около 45 тыс. человек. Мощность поликлиники — 380 посещений в смену, 230 взрослых посетителей и 150 детей.