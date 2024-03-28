Депутаты Ленобласти внесли изменения в Социальный Кодекс в помощь многодетным семьям

Новые поправки в областной Социальный кодекс защищают права на получение мер соцподдержки многодетных семей, которые потеряли старшего ребенка, который принимал участие в СВО.

Вчера, 27 марта, на 44-м заседании Законодательного собрания Ленинградской области депутаты поддержали во втором и третьем чтениях изменения в статью 1.6 «Социального кодекса Ленинградской области». Законопроект, который внес в областной парламент Губернатор региона, предусматривает сохранение прав многодетных семей на получение мер социальной поддержки в случае гибели (смерти) в ходе СВО совершеннолетнего ребенка (детей) в возрасте от 18 до 23 лет.

Напомним, в январе Владимир Путин подписал указ о едином статусе многодетных семей и гарантиях, действующих для них на всей территории страны. Теперь многодетными считаются семьи, в которых трое или более детей, а старшему не исполнилось 18 или 23 года (если он обучается по очной форме). Регионам, в том числе и Ленинградской области, дано право расширять и сам статус, и меры поддержки.

Новые поправки в областной Социальный кодекс защищают права на получение мер социальной поддержки многодетных семей, которые потеряли старшего ребенка, который в качестве военнослужащего принимал участие в СВО. Согласно законопроекту, право на меры социальной поддержки у многодетной семьи сохраняются до наступления даты, когда погибшему (умершему) исполнилось бы 23 года. Законопроектом к страшим в многодетной семье детям, погибшим вследствие выполнения задач в ходе специальной военной операции, отнесены граждане из числа военнослужащих ВС РФ, в том числе призванные на службу по мобилизации, и те, кто заключил контракт о пребывании в добровольческом формировании. При этом положения законопроекта не применяются, если погибший старший ребенок в семье на момент смерти уже состоял в зарегистрированном в соответствии с законодательством РФ браке.

Во втором чтении в документ была внесена поправка, которая распространила данную норму не только на случаи гибели при выполнении задач в ходе проведения специальной военной операции, но и на случаи смерти позднее указанного периода вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в ходе проведения СВО.

За принятие данных изменений в Социальный кодекс в целом депутаты проголосовали единогласно.

На сегодняшний день на территории 47 региона для участников СВО и членов их семей установлено почти 70 мер социальной поддержки в сфере социальной защиты, в том числе: прямые выплаты и для членов семьи.

Отметим, что все участники СВО и члены их семей, кому необходима поддержка, могут оставить заявку по специальной форме на сайте помощи #МыВместе или на платформе акции мывместе.рф или позвонить по телефону 8-800-200-34-11. Волонтеры готовы оказать психологическую, юридическую, адресную бытовую помощь, помощь в организации досуга детей. Желающие стать добровольцами акции #МЫВМЕСТЕ могут связаться с муниципальным координатором, телефоны которых указаны в перечне.