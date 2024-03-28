Следы ведут на Украину: СК озвучил новые результаты расследования теракта в «Крокусе»

Следователи установили связь террористов с украинскими националистами. Также задержан еще один подозреваемый.

Следственный комитет РФ сообщает о задержании еще одного подозреваемого по делу о теракте в «Крокус Сити Холл». Указывается, что новый фигурант финансировал террористов, напавших на концертный зал.

Установлен и задержан еще один подозреваемый, участвовавший в схеме финансирования террористов, — указано в сообщении СК.

Также правоохранители установили связь исполнителей теракта с украинскими националистами.

В результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях получены доказательства их связи с украинскими националистами, — добавили в ведомстве.