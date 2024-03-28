В Петербурге мигранта обвинили в оправдании терроризма после комментариев о теракте в «Крокусе»

В Петербурге 26-летнему гражданину Таджикистана предъявлено обвинение в публичном оправдании терроризма.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в СУ СКР по Петербургу.

Фото: t.me/gsuskrf_spb

По версии следствия, с 24 по 25 марта он опубликовал соцсети комментарии, оправдывающие террористический акт в концертном зале «Крокус Сити Холл». Расследование уголовного дела продолжается.

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Ранее в публичном оправдании терроризма обвинили мyжа экс-директора общественного пространства «Новая Голландия».