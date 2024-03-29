Соцсети в 2023 году удалили более 124,4 тыс. опасных материалов по требованию РКН

Соцсети в 2023 году удалили более 124,4 тыс. опасных материалов по требованию Роскомнадзора.

Из общего числа удаленных материалов 28,8 тыс. имели террористический и экстремистский характер, также 77,9 тыс. — пронаркотический контент, 8,8 тыс. — суицидальный. За год удалось выявить и удалить 8,9 тыс. материалов с детской порнографией, передает РИА Новости.

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С начала 2024 году соцсети по требованию Роскомнадзора удалили 26 тысячи особо опасных материалов, из них: пронаркотический контент — 17,2 тыс., суицидальный – 1,1 тыс., детская порнография – 0,9 тыс., контент экстремистского и террористического характера – 6,7 тыс.