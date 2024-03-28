Песков призвал Дурова обратить внимание на использование Telegram террористами

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал основателя Telegram Павла Дурова внимательно следить за мессенджером.

Песков заявил, что Telegram все чаще «становится инструментом в руках террористов, используется в целях террористических». Он добавил, что планов по блокировке мессенджера в России нет.

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Напомним, один из задержанных за нападение на «Крокус Сити Холл» на допросе рассказал, что через Telegram получил задание от «помощника проповедника» расстрелять людей в обмен на 500 тыс. руб.