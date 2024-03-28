Песков призвал Дурова обратить внимание на использование Telegram террористами

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал основателя Telegram Павла Дурова внимательно следить за мессенджером.
Песков заявил, что Telegram все чаще «становится инструментом в руках террористов, используется в целях террористических». Он добавил, что планов по блокировке мессенджера в России нет.
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