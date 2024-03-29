Setl Group по соглашению с Правительством Ленобласти построит детский сад в Новосаратовке

Госстройнадзор уже выдал разрешение на строительство детского садика на 220 мест. Завершить работы планируется к началу 2026 года.

«Трехэтажный детский сад будет находиться между возводимыми корпусами 1 и 3 первого этапа строительства проекта «Город Звёзд», рядом с пешеходной аллеей», — рассказали в правительстве Ленобласти.

На первом этаже разместятся ясли, а также медицинский, процедурный кабинеты и кухня. На втором этаже — физкультурный, музыкальный залы и кружковые кабинеты. На улице кроме игровых площадок для каждой группы застройщик построит две физкультурные площадки.

Для зачисления ребенка в детский сад необходимо будет подать заявление на Едином портале госуслуг, Региональном портале госуслуг, в МФЦ или в органе местного самоуправления, на территории которого расположен детский сад. Одновременно можно подать заявление в три детских садика.