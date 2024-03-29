В Выборге прошли спортивные сборы для спортсменов в рамках проекта «Социальный тренер»

Ребят от 4 до 17 лет из неполных, малообеспеченных и многодетных семей, обучились специальной физической подготовке, кикбоксингу и спортивной борьбе.

Сборы — часть проекта «Социальный тренер», который помогает готовить будущих чемпионов в Выборге и реализуется АНО «Спортивный Клуб «Гладиаторс Тим» благодаря поддержке Фонда президентских грантов.

Gladiators Team с 1 февраля 2024 года запустили масштабный проект «Социальный тренер» — это программа тренировок для незащищенных групп населения, в частности для детей о 4 до 18 лет. Проект включает в себя тренировки в спортивном зале, спортивный лагерь, тренинги и семинары.

Благодаря полученному гранту, дети и подростки в Выборге получили возможность заниматься абсолютно бесплатно в дисциплинах Спортивная борьба, Кик-Боксинг, КроссФит.

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Напомним, что записать детей на кружки и секции в Ленобласти теперь можно на Госуслугах. Также подробную информацию о работе спортивных клубов для детей и молодежи, а также телефоны районных государственных учреждений, курирующих работу спортивных секций можно найти на официальном сайте комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области в разделе «Детские секции».